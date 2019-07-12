Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Москва, 12 июля. Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня планирует провести традиционное совещание с членами Совбеза РФ, также у российского лидера 12 июля запланирован международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В начале второй половины дня президент планирует провести традиционное совещание с членами Совбеза РФ. В ближайшее время у него должен состояться международный телефонный разговор», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль проинформирует журналистов о том, что обсуждалось в ходе телефонного разговора. Песков добавил, что 12 июля у Владимира Путина запланирована «обычная рутинная работа».

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал телефонный разговор российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 11 июля. Он отметил, что беседа длилась около 20 минут. По словам Пескова, разговор носил прагматичный характер.