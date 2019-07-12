Семьи умерших москвичей не знают, как подписи их родных попали в подписные листы Соболь

Москва, 12 июля. Подпись Анатолия Ткаченко, скончавшегося жителя 43-го округа Москвы, от которого баллотируется сторонница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь, появилась в избирательных бюллетенях. Родственники мужчины не знали об этом.

В комментарии Федеральному агентству новостей близкий родственник Анатолия Ткаченко заявил, что не знает, каким образом его подпись появилась в избирательных бюллетенях Соболь.

«Мы были не в курсе того, что подпись Анатолия Федоровича появилась в избирательных списках и не знаем, как это произошло. Испытываем по этому поводу негатив», — сказал собеседник ФАН.

Напомним, московский избирком начал проверку подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы. «Несистемная» оппозиция поспешила обвинить членов комиссии в предвзятости, так как большая часть подписей вызвала подозрения и была направлена в МВД для проверки.

Сателлиты Навального во время подписной кампании жаловались на то, что не могут собрать необходимого количества голосов избирателей. Однако резкая смена риторики вызвала подозрение со стороны тех, кто заинтересован в честности проведения выборов в Мосгордуму. Соболь заподозрили в фальсификации подписей, и, видимо, не зря. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили штаб по «рисовке» подписей в пользу юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Навального.

Известный журналист и общественный деятель Антон Красовский прокомментировал многочисленные скандалы с фальсификацией подписей оппозиционных кандидатов. Он заявил, что категорически не верит в то, что Соболь получила свои подписи честным путем.