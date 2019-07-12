Член СПЧ пригрозил «хомячкам» Навального уголовным делом за травлю петербурженки

Сторонники скандального блогера Алексея Навального оклеветали ни в чем не повинную женщину. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе.

Ранее Горгадзе сообщил на своей странице в Facebook, что к нему поступило обращение от Елены Орловой, которая является заместителем директора по административно-хозяйственной части гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга. Женщина жалуется, что стала объектом нападок со стороны Алексея Навального.

По словам Орловой, 25 июня в YouTube-канале «Штаб Навального в Санкт-Петербурге» был опубликован ролик «Анатомия рисования подписей». В нем заместитель начальника штаба Навального Ольга Гусева утверждает, что администрация Выборгского района якобы занимается фальсификацией подписных листов.

«При этом сотрудница Алексея Навального назвала мое имя и место работы, обвинив меня в попытке заблокировать выход из администрации и украсть камеру, на которую велась съемка», — написала Орлова.

Шота Горгадзе не мог оставить эту жалобу незамеченной. Он отправился в Санкт-Петербург, чтобы разобраться в ситуации и оказать поддержку Елене Орловой.

«Оболгали, оклеветали и делают вид, как будто это в порядке вещей. Я всегда поражаюсь тому, как могут люди, имитирующие борьбу с коррупцией и с нарушением прав человека, сами не просто нарушать базовые права людей, но еще и делать при этом вид, как будто ничего не случилось. <…> Переключились на людей, в принципе не имеющих отношение к политике. Обвинить человека в совершении противоправных действий, разместить персональные данные, а потом сесть в лужу и сделать вид, что ничего не произошло, считается нормальным для хомячков и их «вождя» Навального. Не в этот раз. Защиту Елены Васильевны я беру на себя», — написал в социальной сети Горгадзе.

Как рассказал ФАН юрист, находясь уже в Санкт-Петербурге, теперь он сможет изучить дело. Горгадзе был возмущен тем фактом, что, несмотря на очевидное вранье, которое позволили себе так называемые сторонники Алексея Навального, они не посчитали нужным даже извиниться и официально опровергнуть информацию, которую распространили в отношении Елены Орловой.

«Она человек, который не занимается политикой. Она обычная женщина, которых у нас в стране миллионы. И теперь вдруг Орлова оказалась оклеветанной. Ей постоянно звонят знакомые, спрашивают, в какую историю она вляпалась. Для нее это все стресс, серьезные переживания. Поэтому я считаю, что здесь есть все поводы не только для возбуждения уголовного дела по статье «Клевета», но и победы в гражданском процессе. Поэтому я буду готовиться и подавать иск о защите чести и достоинства Елены Орловой», — рассказал Горгадзе.

Напомним, экс-кандидат в Мосгордуму Наталия Елисеева рассказала о травле и угрозах. По ее словам, причиной неудачи стали сжатые сроки, а также травля и давление со стороны юриста ФБК Любови Соболь и сторонников скандального блогера Алексея Навального.