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Два человека выжили в ДТП с опрокидыванием «УАЗ» в Туве

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Два человека выжили в ДТП с опрокидыванием «УАЗ» в Туве

Кызыл, 12 июля. Два человека, находившиеся в машине «УАЗ», которая пыталась пересечь вброд реку Шуй в Туве, выжили, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника, всего в автомобиле находились 12 человек.

«Два человека выжили, один погибший числится пропавшим без вести», — сообщил источник ФАН.

Правоохранительные органы, получив информацию от местного жителя о трагедии, сообщили, что в ночь на 12 июля «УАЗ» пытался пересечь реку Шуй вброд. Машина опрокинулась и затонула. Среди погибших есть несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

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