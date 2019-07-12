Песков рассказал, с чего Путин начал разговор с Зеленским

Москва, 12 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин начал разговор с главой Украины Владимиром Зеленским накануне вечером, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты напомнили Пескову, что Зеленский обещал начать переговоры с Путиным фразой о Крыме и Донбассе. Они спросили у представителя Кремля, удалось ли ему это сделать.

«Этот вопрос надо адресовать нашему коллеге [Зеленскому], — ответил пресс-секретарь российского лидера. — Путин начал разговор словом «здравствуйте».

СМИ поинтересовались, есть ли у Москвы и Киева планы повторить разговор Путина с Зеленским в ближайшее время или какой-то среднесрочной перспективе.

«Пока такого конкретного понимания нет», — констатировал Песков.

Накануне вечером стало известно, что Путин и Зеленский впервые провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

В ходе разговора руководители двух государств затронули вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. В частности, Путин и Зеленский обсудили возможность продолжения контактов по разрешению конфликта в Донбассе в нормандском формате.

Напомним, «норманская четверка», в которую входят Украина, Россия, Франция и Германия, выступает гарантом выполнения минских соглашений, которые призваны мирным путем урегулировать конфликт в Донбассе. Гражданская война на юго-востоке Украины длится с 2014 и унесла жизни около 13 тысяч человек, ранее сообщали в ООН.

Пять лет назад Киев начал силовую операцию против жителей некоторых районов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — за то, что они отказались признать новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота.