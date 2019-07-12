«Оболгали, оклеветали и делают вид, как будто это в порядке вещей». Именно так отозвался о нападках так называемого штаба Навального на женщину из Петербурга известный адвокат, председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе.

В конце июня персональные данные обычного заместителя директора по хозяйственной части гимназии № 61 Выборгского района Петербурга Елены Орловой стали доступны в Интернете. Сделали это помощники известного горе-оппозиционера. Не думая о последствиях и нарушая закон, интернет-умельцы нанесли моральный и репутационный вред женщине. Она обратилась за поддержкой и юридической помощью к адвокату Шоте Горгадзе, который прибыл в Петербург для ознакомления с материалами дела и специально для ФАН-ТВ дал развернутый комментарий.