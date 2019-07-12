«Оболгали, оклеветали и делают вид, как будто это в порядке вещей». Именно так отозвался о нападках так называемого штаба Навального на женщину из Петербурга известный адвокат, председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе.
В конце июня персональные данные обычного заместителя директора по хозяйственной части гимназии № 61 Выборгского района Петербурга Елены Орловой стали доступны в Интернете. Сделали это помощники известного горе-оппозиционера. Не думая о последствиях и нарушая закон, интернет-умельцы нанесли моральный и репутационный вред женщине. Она обратилась за поддержкой и юридической помощью к адвокату Шоте Горгадзе, который прибыл в Петербург для ознакомления с материалами дела и специально для ФАН-ТВ дал развернутый комментарий.
«Так называемый штаб Навального разместил информацию о моей доверительнице, о том, что она якобы препятствовала их предвыборной деятельности. Разместили фотографию совершенно другого человека, но привели полностью все персональные данные моей клиентки, то есть фамилию, имя, место работы, теперь на нее показывают пальцем, окружение просит ее объяснить, что происходит. Это, естественно, стресс. При этом, когда так называемый штаб Навального понял, что сел в лужу, они не посчитали нужным даже извиниться и опровергнуть распространенную информацию. Они сделали вид, будто ничего не произошло. Когда Навальный и его сторонники рассказывают о том, что после прихода к власти, они будут вешать на фонарных столбах несогласных с ними — это был первый этап, осталось без внимания. Вторым этапом стало то, что они людей, которые никакого отношения не имеют к политике, которые просто делают свою работу, живут обычной жизнью, не нарушая закон, они теперь ими манипулируют для создания информационного шума. И как расходный материал потом забывают о том, что оклеветали человека, испортили ему репутацию, и идут дальше, как будто ничего не произошло. Вот это меня возмутило, когда я получил письмо от этой женщины, я принял для себя решение взять это дело. Я сейчас приехал в Санкт-Петербург, буду знакомиться с материалами. Я знаю, что она уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела о клевете. Я встречусь с правоохранителями, представлю им уведомление о том, что я буду вести это дело на стороне потерпевшего. А дальше будем рассматривать возможность подачи искового заявления параллельно о защите чести и достоинства. Как минимум, это привлечение к уголовной ответственности за клевету, здесь не предусматривается лишение закона, но, наверное, это и не нужно. Но штраф или судимость — это вполне реальный результат. Мы также будем требовать официального опровержения. Если они в очередной раз публично признают, что не просто были не правы, а умышленно оболгали человека, они будут обязаны выполнить решение суда. И мы будем просить взыскать определенную денежную сумму в качестве морального вреда в пользу моего доверителя», — рассказал Шота Горгадзе.