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Член ОП Ремесло раскрыл методы подделки подписей кандидатами Навального в Мосгордуму

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Член ОП Ремесло раскрыл методы подделки подписей кандидатами Навального в Мосгордуму

Москва, 12 июля. Члены Московской избирательной комиссии обнаружили несоответствие в большинстве подписей за так называемых «независимых» кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил член Общественной палаты Илья Ремесло на пресс-конференции о подготовке к выборам в столичную думу.

По его словам, подозрительными оказались подписи у Дмитрия Гудкова и юриста так называемого ФБК Любови Соболь. Илья Ремесло рассказал о методах подделки подписей кандидатами Навального. По его словам, проверка подписных листов по соцсетям и квартирам показала, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети «подписавшихся» и вовсе не существует. 

«Вот Соболь: лист 464 — Березина якобы подписалась. А что мы видим? Могила ее, вот. Можете сами сходить на кладбище, проверить, что эти люди умерли», — цитирует слова Ильи Ремесло «Политика Сегодня».

По словам члена ОП, оппозиции удалось собрать всего не более двух тысяч подписей. Ремесло добавил, что обратился в столичный избирком с просьбой опубликовать все подписные листы, которые оказались поддельными.

«Они даже мертвецов включают в свою игру», — сказал Илья Ремесло.

Он добавил, что также есть факты «рисовки» подписей. Общественник отметил, что хотел бы оградить от неприятностей сборщиков подписей, которыми оппозиция цинично воспользовалась.

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