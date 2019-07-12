Глава Минздрава Украины ответила на замечание Зеленского «притчей» о вишневых косточках

Киев, 12 июля. Временно исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на предложение президента Владимира Зеленского люстрировать чиновников времен своего предшественника Петра Порошенко.

Зеленский заявил, что новое руководство страны не намерено отказываться от люстрации чиновников, которые находились у власти с 2014 года. Зеленский признался, что после общения с чиновниками разных уровней со всех уголков страны у него «не хватает цензурных слов». Особое возмущение Зеленского вызвали слова Супрун об «опасных вишневых косточках».

«Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишнёвых косточек?» — возмутился Зеленский.

В свою защиту Супрун вновь порассуждала о вреде вишневых косточек и отличии вишни от черешни. Глава Минздрава Украины ответила на замечание Зеленского «притчей» о косточках, которые «нельзя люстрировать».

«Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об «опасности» косточек. Пока что нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен», — написала Супрун в Facebook.

Кроме того, глава Минздрава Украины обратила внимание на то, что тексты ведомства дочитывают до конца даже в Офисе президента Украины.

«Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого необязательно ими «пулять» в глаз противнику через трубочку. Достаточно их раскусить», — добавила Супрун.

Согласно предложенным Зеленским поправкам в закон «Об очищении власти», под люстрацию могут попасть не только Порошенко, но все члены Рады и правительства, генпрокурор, главы СБУ, СНБО, антимонопольного комитета, фискальной и таможенной службы, а также руководство оборонных предприятий Украины.

Ранее предложение Зеленского прокомментировала российская телеведущая Ольга Скабеева. Журналистка отметила, что каждый новый президент Украины начинает с того, что люстрирует предыдущего.