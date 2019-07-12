Сирия, 12 июля. САА выбила исламистов из города Аль-Хамамият на северо-западе Хамы. Системы ПВО РФ на базе «Хмеймим» в Латакии перехватили беспилотники боевиков. Медиапорталы ИГ1 заявили о причастности джихадистов ко взрывам в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты в поддержку САА в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили боевиков из города Аль-Хамамият на северо-западе Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за прогремевшие накануне взрывы в Хасаке.

Провинция Латакия

В северной части Латакии возобновились боевые действия на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AlnasarArmy), исламисты вновь ударили по расположениям правительственных подразделений, задействовав РСЗО «Град». Кроме того, по данным Twitter-канала (SyriawatanNews), радикалы предприняли попытку атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» на западе региона при помощи боевых беспилотников. Тем не менее системы ПВО, размещенные на военном объекте, перехватили дроны джихадистов прежде, чем они успели нанести удары. Напомним, накануне боевики также провоцировали столкновения с силами САР, обстреливая территорию населенного пункта Сленфа.

Провинция Идлиб

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что работу на юге провинции продолжают сирийские военные самолеты. Авиация САР наносит точечные авиаудары по местам базирования исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, в окрестностях города Маарет Ан-Нуман. В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по военным объектам боевиков недалеко от населенных пунктов Ариха и Тель-Мардих. Данные о нанесенном радикалам уроне пока уточняются. Как известно, действия ВВС САР и артиллерии САА в Идлибе обусловлены необходимостью обезопасить ранее освобожденные территории на границах «Большого Идлиба» от постоянных обстрелов боевиков.

Провинция Ракка

Удалось предотвратить взрыв в административном центре провинции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), силы внутренней безопасности обезвредили взрывное устройство, в установке которого обвиняются террористы «Исламского государства». По предварительным данным, бомба была заложена боевиками террористической группировки еще во время оккупации данных территорий. Напомним, в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах нередко происходят взрывы СВУ, а также налеты членов подпольных групп ИГИЛ1, все еще сохраняющих присутствие в пустынных областях.

Провинция Хама

Стало известно о том, что в ходе столкновений, продолжившихся на северо-западе Хамы сегодня ночью, Сирийской арабской армии (САА) удалось вернуть контроль над городом Аль-Хамамият, который был захвачен боевиками после тактического отступления правительственных сил накануне. Об этом сообщает Twitter-канал (NovostiDamask). Действуя при поддержке ВКС РФ, подразделения САА во главе с «Силами Тигра» выбили исламистов из населенного пункта. Согласно данным новостного портала Egy Saudi, во время боев были ликвидированы не менее 40 радикалов. В настоящий момент боевые вылеты в зонах контроля радикалов продолжают осуществлять российские самолеты, которые, по информации военного источника в Telegram (hmosyrian1), атакуют огневые позиции джихадистов на подступах к Аз-Залакияту и Кафр-Зете.

Провинция Хасака

Террористы «Исламского государства» заявили о своей ответственности за организацию взрывов в Хасаке, прогремевших накануне. Подконтрольные ИГИЛ медиапорталы опубликовали сообщения, согласно которым, боевики группировки причастны к установке СВУ в административном центре провинции, а также в городе Камышлы. Напомним, при взрыве в Хасаке пострадал как минимум один член курдской «милиции» «Асайиш», тогда как детонация бомбы в Камышлы привела к ранению 11 мирных жителей, также был нанесен материальный ущерб церкви Девы Марии, магазинам и автомобилям. При этом отмечается, что джихадисты не заявляли о своем отношении ко взрыву в Рас Аль-Айне, в организации которого курды обвиняют сотрудников турецких спецслужб.

Таким образом, террористы не перестают вести активную подрывную деятельность на оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях. Однако курды продолжают пренебрегать существующей угрозой безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.