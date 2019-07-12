Сирия показала, насколько слова руководителей США расходятся с действиями

Дональд Трамп в очередной раз путается в своих заявлениях или просто забывает то, о чем говорил ранее. Так бывает, когда часто врешь. На этот раз речь идет о его обещании, данном в декабре 2018 года, о том, что США будут выводить свои войска с территории САР. Однако прошло уже восемь месяцев, а «воз и ныне там». В чем причина? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Более того, Трамп требует от союзников по НАТО предоставить дополнительные военные силы, чтобы частично сменить американских военнослужащих, стоящих на посту «мира и порядка» в Сирии.

Через несколько дней после данного распоряжения на северо-восток арабской республики прибыла целая американская делегация: специальный посланник в САР Джеймс Джеффри, представитель Госдепа Уильям Робак и командующий войсками США в Сирии и Ираке Пол Ламер. Они провели встречу с лидерами кланов Заевфратья и представителями гражданского совета «Демократических сил Сирии» (SDF).

Посланники Вашингтона заявили, что наращивание военного контингента в САР необходимо для политической поддержки руководства региона. Джеффри также отметил, что международная коалиция во главе с США «не допустит какого-либо вмешательства на северо-востоке Сирии». Заявление достаточно громкое и напрямую свидетельствует о том, что американцы не намерены оставлять территорию региона и что они и дальше планируют там «хозяйничать».

Однако не все мировое сообщество, и в том числе европейское, устраивает то, как США ведут дела на восточном берегу Евфрата. Так, депутат чешского парламента Станислав Гроспич заявил, что за рекой террористы при поддержке американцев контролируют нефтяные месторождения и сжигают пшеничные поля, что приносит огромные убытки мирному населению страны. На этом фоне поддержка Штатами населения региона выглядит очень сомнительно.

Делая громкие заявления о якобы оказании помощи и улучшении жизни граждан, Вашингтон просто пускает пыль в глаза всей международной общественности. Де-факто США продолжают оккупацию части суверенного государства и пытаются взять под контроль местные племена, рассчитывая полностью овладеть нефтяными полями.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заметил в интервью корреспонденту ФАН, что американцы, не сумев свергнуть президента САР Башара Асада, теперь пытаются выполнить хотя бы задачу-минимум и оторвать от Сирии одну из ее частей.

«Сейчас представители политического руководства Соединенных Штатов пытаются сформировать отдельный анклав за Евфратом, полностью независимый от Дамаска. Это делается, в частности, с помощью создания городских советов, которые выступают как бы органами местного самоуправления. Они организовываются при участии курдских вооруженных формирований и под строгим патронажем Вашингтона. Таким путем он также рассчитывает ослабить страну и позиции действующего легитимного правительства. Но, конечно, показные беспокойства о том, как живет население, с американской стороны — это пропагандистский шлейф, которым США прикрывают свою реальную политику в отношении САР», — уверен эксперт.

Однако удастся ли Штатам реализовать эту программу по созданию так называемого Сирийского Курдистана? Пока Дамаск и страны-гаранты урегулирования озабочены Идлибом, американцы еще смогут предпринимать какие-то шаги, но в дальнейшем, безусловно, возникнут серьезные проблемы.