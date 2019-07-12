В Совфеде прокомментировали реакцию Киева на решение о «Всемирном конгрессе украинцев»

МИД Украины прокомментировал признание деятельности международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной. Украинское ведомство заявило, что это «демонстрация репрессивной политики». Внешнеполитическое ведомство считает, что необходимо усиление дипломатического давления на Россию.

Решение о признании НПО «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной в России является верным в силу того, что российским журналистам часто вообще отказывают в аккредитации на официальные мероприятия с участием США и Великобритании, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам РФ, сенатор Владимир Джабаров.

«Ни украинские власти, ни украинские СМИ не должны делать замечания России по поводу решения Генеральной прокуратуры. Пусть вспомнят, что это они запрещают нашим официальным журналистам, которые представляют и «Спутник», и «Радио России», работать в Киеве, т. е. это полное ограничение. Я думаю, что эта организация выполняет функцию по сталкиванию лбами русских и украинцев, по оправданию всех националистических проявлений. Она, на самом деле, вредит восстановлению наших отношений», — заявил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей, комментируя неврную реакцию Киева.

Владимир Джабаров подчеркнул, что нужно более тщательно контролировать подобного рода организации.

«Жизнь показывает, что эти неправительственные организации выполняют функции, не прописанные в их уставах. Они разрушают страны, в которых они находятся, а не способствуют лучшему пониманию ситуации, налаживанию двухсторонних отношений. Я считаю, что все абсолютно верно и очень жестко надо это контролировать. И не надо этого стесняться! Наши западные партнеры этого вообще не стесняются», — добавил член Совета Федерации.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в стране международной неправительственной организации (НПО) «Всемирный конгресс украинцев». Сообщалось, что деятельность указанной НПО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».