Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко в Верховную раду

Киев, 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной рады законопроект о люстрации экс-главы государства Петра Порошенко и его окружения.

Документ Зеленского предлагает расширение действий закона об очищении власти на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Законопропект зарегистрирован в Верховной раде.

Ранее президент Украины пояснил, что этот проект закона представляет собой общественную оценку деятельности конкретных лиц. Зеленский выразил уверенность, что в будущем деятельность попадавших в список на «очищение» представителей власти получит справедливую юридическую оценку.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию, — продолжил глава Украины. — Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить».

Председатель Верховной рады Андрей Парубий уже назвал Зеленского авантюристом из-за его законопроекта о люстрации представителей руководства страны в годы президентства Порошенко. В свою очередь бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов воспринял эту новость с удивлением. Он подчеркнул, что ему «не стыдно за свою деятельность за последние пять лет».