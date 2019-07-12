Тела 58 африканских нелегалов обнаружены у берегов Туниса

Тунис, 12 июля. Число погибших африканских нелегальных мигрантов, судно с которыми опрокинулось у берегов Туниса, возросло до 58, сообщило агентство Reuters.

Тунисский Красный месяц считает, что в результате случившегося могли погибнуть более 80 человек. Выжившие сообщали ранее, что на лодке были 86 человек.

Как отметило издание, в пятницу береговая охрана республики обнаружила 38 тел, таким образом число погибших увеличилось до 58.

Тунисским рыбакам удалось спасти четырех человек, но один из них скончался в больнице, сообщило издание, ссылаясь на управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее стало известно, что лодка с нелегальными мигрантами, которые хотели добраться до Европы, опрокинулась у берегов Туниса.