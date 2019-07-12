Злоупотребление сладкими напитками повышает риск развития рака

Париж, 12 июля. Ученые из Центра исследований эпидемиологии и статистики университета Сорбонна нашли взаимосвязь между частым употреблением сахаросодержащих напитков и стопроцентных фруктовых соков с риском развития онкологических заболеваний. Исследователи выяснили, что злоупотребление сладкими напитками повышает возможность развития таких недугов, как рак молочной железы, заболевания простаты и кишечника.

Результаты исследования опубликовал портал Medical Xpress со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале British Medical Journal.

В эксперименте французских исследователей приняли участие более 100 тысяч человек, за которыми наблюдали на протяжении более девяти лет, пишет «Царьград». Отмечается, что средний возраст респондентов составил 42 года. Участники эксперимента каждый день заполняли онлайн-опросники, которые помогали фиксировать объем сахаросодержащих напитков в их рационе.

Ученые выяснили, что увеличение потребления сладких напитков на 100 миллилитров в день связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний на 18%, и, в частности, на 22% — с риском развития рака груди. При этом исследователи отмечают, что если разделить сладкие напитки на фруктовые соки и другие сахаросодержащие жидкости, выясняется, что частое потребление обоих типов напитков связано с более высоким риском развития рака в целом.

По мнению ученых, результаты исследований говорят, что снижение доли сахаросодержащих напитков в рационе может способствовать снижению риска развития онкологических заболеваний.

Ранее научные сотрудники из Университета штата Джорджия рассказали о новом способе эффективного похудения. По из мнению, желающие безопасно избавиться от лишних килограммов должны сделать акцент не на потере жира, а на укреплении мышц.