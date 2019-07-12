Режим ЧС объявлен в Иркутской области из-за лесных пожаров

Иркутск, 12 июля. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Иркутской области из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Режим ЧС действует с 11 июля. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Такое решение принято в связи с ростом числа лесных пожаров в регионе и неблагоприятным прогнозом погодных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», — говорится в сообщении иркутского правительства.

За минувшие сутки на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров на площади почти пять тысяч гектаров. Утром в пятницу были зафиксированы 33 очага возгорания на площади более 45 тысяч гектар.

Ранее сообщалось, что при паводке в Иркутской области пострадали 38 тысяч человек. Жертвами стихии стали 25 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по погибшим при паводках.