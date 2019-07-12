Красовский призвал истеричных Соболь, Яшина и Гудкова не вмешиваться в работу избиркома

Москва, 12 июля. Известный журналист и общественный деятель Антон Красовский прокомментировал попытки так называемой «несистемной» оппозиции оказывать давление на Московскую городскую избирательную комиссию.

Ярые сторонники скандального блогера Алексея Нававльного — Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков — устраивают публичные истерики во время проверки подписных листов, тем самым пытаясь повлиять на решение избиркома и всяческим образом скрыть возможную фальсификацию подписей.

Красовского неприятно удивила бурная активность оппозиционеров, которые, несмотря на возгласы о недоверии к избирательному процессу, все же по непонятным причинам стали участвовать в выборах в Мосгордуму. Журналист возмутился цинизмом кандидатов, пытающихся «скормить» откровенную ложь своим сателлитам и убедить их, что подписи были собраны честно. По словам Красовского, за все время кампании по сбору подписей он не видел ни одного активиста Соболь, Яшина и Гудкова. Об этом пишет «Политэксперт».

«Я вот живу в 43-м округе. В Староваганьковском переулке. И на улицах видел я сборщиков только артиста Соколова. По квартирам ни в моем доме, ни в соседних трех (а их в моем квартале ровно четыре) никто не ходил. Ни сборщики Соболь, ни сборщики Митрохина, никто», — рассказал журналист.

Он категорически не верит в то, что Гудков, Яшин или Соболь получили свои подписи честным путем. Красовский поделился собственным опытом и рассказал, что собрать несколько тысяч подписей без рисовки или использования административного ресурса не получится.

Журналист иронично прокомментировал выступление Яшина в образе Ленина на «броневичке», который был сооружен из автомобиля и фанеры: приспешник Навального перед согнанными за 500 рублей на митинг людьми произнес крайне эмоциональную речь. Позже сам Яшин признался, что из-за высоких расходов штаб остался без денег. Красовский указал и на лицемерие Гудкова, который в Сети начал жаловаться на утомительность процесса проверки подписей, именно поэтому он вдруг решил проконтролировать его лично.

«Дмитрий, ну вы же знаете, что проверить тысячи подписей невозможно за несколько часов. Для этого нужно несколько дней. Ну зачем же обманывать фанатов?» — обратился к Гудкову Красовский.

Пару дней назад избирком начал проверку подписей, которые сдали кандидаты в депутаты Мосгордумы. Среди них оказались Соболь, Яшин и Гудков. Большая часть подписей вызвала подозрения, теперь они направлены в МВД для проверки.

Оппозиционные кандидаты поспешили безосновательно обвинить членов комиссии в предвзятости и намеренной попытке снять их с выборов. Сторонники скандалиста Навального начали активно жаловаться на длительность проверки. Красовский отметил, что желание «несистемной» оппозиции принимать участие в процессе проверки подписей вызывает только сарказм и иронию.

«Тут мы возвращаемся к философскому спору: нужно ли участвовать в процессе, которому ты не доверяешь, и играть по правилам оппонента, у которого ты якобы (якобы тут невероятно важно) собираешься выиграть?» — поинтересовался журналист.

Ставленники Навального уже во время кампании по сбору подписей начали жаловаться на нежелание москвичей поддерживать их. Но вдруг ситуация резко изменилась, и оппозиция начала получать многочисленные подписи в свою поддержку. Такой внезапный и безосновательный успех вызвал подозрение. Соболь и Яшина заподозрили в фальсификации подписей, а после московская полиция обнаружила тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу юриста так называемого ФБК Навального в одной из квартир в центре Москвы.