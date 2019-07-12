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Энергоблок №4 Белоярской АЭС отключился после срабатывания защитного механизма

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Энергоблок №4 Белоярской АЭС отключился после срабатывания защитного механизма

Екатеринбург, 12 июля. Энергоблок №4 Белоярской атомной электростанции отключился от сети после срабатывания автоматического защитного механизма, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«12 июля 2019 года в 02.51 местного времени (00.51 по московскому времени) действием защиты электрического генератора отключен от сети энергоблок №4 Белоярской АЭС», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работа энергоблока №4 будет возобновлена после установления и устранения причин отключения генератора.

Белоярская АЭС расположена в Свердловской области в 45 километрах от Екатеринбурга. АЭС является самой старой из действующих ныне атомных электростанций в России.

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