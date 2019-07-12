Путин поздравил режиссера Лунгина с юбилеем

Москва, 12 июля. Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Павла Лунгина с юбилеем. 12 июля народному артисту России исполнилось 70 лет, сообщили в пресс-службе Кремля.

В праздничный день президент направил имениннику телеграмму с поздравлением.

«Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, — отметил российский лидер в своем послании, — заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир, и потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни».

Путин назвал Лунгина выдающимся режиссером. Российский лидер считает, что мастер обогатил кинематограф талантливыми работами. Президент пожелал юбиляру реализации намеченных планов и здоровья.

Лунгин выпускник Высших сценарных курсов, где он учился в мастерской Георгия Данелии и Михаила Львовского. По сценариям Лунгина поставлено около 10 фильмов, среди которых «Конец императора тайги» и «Непобедимый». Режиссеру принадлежат картины «Бедные родственники», «Свадьба», «Остров», «Олигарх», «Царь», «Дирижер», «Братство».

Лунгин является почетным членом Российской академии художеств, в 2008 году он стал народным артистом России. Мастер награжден орденом Дружбы, французским Орденом искусств и литературы, а также является офицером Ордена Почетного легиона.

В мае Лунгин был госпитализирован. После планового обследования в одной из московских клиник режиссер рассказал о своем самочувствии.