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СК возбудил дело после ДТП в Туве, где погибли 10 человек

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СК возбудил дело после ДТП в Туве, где погибли 10 человек

Кызыл, 12 июля. Следователи возбудили уголовное дело после происшествия на реке Шуй в Туве, в результате которого погибли десять человек, в том числе шесть детей. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.

Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, что автомобиль пытался пересечь реку Шуй вброд, но опрокинулся и затонул. Трагедия произошла в ночь на 12 июля.

Следователи возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

На место трагедии незамедлительно отправились сотрудники следственно-оперативной группы. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что ход расследования дела взят на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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