Черновой документ о создании нового правительства подписан в Судане

В Судане состоялось подписание договора о создании суверенного правительства. Подписание чернового документа проходило между Переходным военным советом (ПВС) и коалицией оппозиционных партий и движений. На данный момент это черновой документ, который включает в себя несколько пунктов по достигнутым договоренностям.

Встреча прошла в гостинице «Каринтия», которая располагается в суданской столице — Хартуме. Обе стороны встретились, чтобы заключить договор о создании нового высшего органа власти. Напомним, в него войдут по пять человек от обеих сторон и один человек, представленный как военный, пребывающий ныне в статусе гражданского лица.

Как заявили после подписания члены оппозиции, сейчас «Силы декларации за свободу и перемены» и ПВС находятся в третьем раунде переговоров. Между сторонами достигнуты полные договоренности по поводу политической декларации, которая определяет все органы переходного периода.

Во время встречи также было сообщено, что переговоры прошли конструктивно. В предстоящую субботу состоится вторая встреча для изучения и подписания следующего документа и конституционной декларации.

В ходе встречи корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский спросил одного из членов от оппозиционного блока о перспективе отношений между Суданом и Россией. Как ему сообщили, они не видят проблем в выстраивании позитивного диалога между обеими странами и сейчас государства находятся в хороших отношениях, они планируют поддерживать их и дальше.