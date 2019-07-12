Российские военные за сутки зафиксировали три нарушения перемирия в Сирии

Дамаск, 12 июля. Российские военные за сутки зафиксировали три нарушения перемирия в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, турецкие — 12 случаев открытия огня в провинциях Хама, Идлиб и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирии, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.

Отмечается, что Россия и Турция продолжают мониторинг соблюдения режима прекращения огня в САР. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали один случай открытия огня в провинции Латакия и два — в провинции Алеппо. Турецкие военные зафиксировали девять случаев нарушения режима прекращения огня в Хаме, два — в Идлибе и один — в Латакии.

В Минобороны РФ также сообщили, что в течение минувших суток было подписано одно соглашение о переходе территории под контроль Дамаска. Общее число населенных пунктов, присоединившихся к процессу перемирия, составило 2532. Число вооруженных формирований, которые заявили о приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось.