Срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД предложили увеличить в Госдуме

Москва, 12 июля. Депутаты Госдумы предложили продлить срок льготной оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Авторами инициативы выступили заместитель руководителя фракции ЛДПР и глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Спинцов. Они предлагают срок, в который разрешается погашать штрафы за нарушение ПДД со скидкой в 50%, увеличить с 20 до 30 дней.

По информации пресс-службы Нилова, установленный «двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе».

«Законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до 30 дней», — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, ранее первый замминистра МВД РФ Александр Горовой заявил, что в России необходимо провести ревизию правил дорожного движения. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков предложил варианты реализации этой идеи.