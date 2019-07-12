ЦБ РФ аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»

Москва, 12 июля. Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации «Национального банка взаимного кредита», сообщили в пресс-службе ведомства.

Как констатировали в ЦБ РФ, решение о прекращении деятельности было принято на общем собрании акционеров «Национального банка взаимного кредита». С 12 июля лицензия кредитной организации аннулирована, пишет RT.

«Прекращение деятельности кредитной организации акционерный коммерческий банк «Национальный банк взаимного кредита» (акционерное общество) осуществлять в соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России», — говорится в документе, подписанном первым заместителем председателя Банка России Дмитрием Тулиным.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Частный расчетно-кассовый центр» за нарушение законодательства, пишет «Газета.ru».