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Экономика

ЦБ РФ аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»

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ЦБ РФ аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита»

Москва, 12 июля. Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации «Национального банка взаимного кредита», сообщили в пресс-службе ведомства.

Как констатировали в ЦБ РФ, решение о прекращении деятельности было принято на общем собрании акционеров «Национального банка взаимного кредита». С 12 июля лицензия кредитной организации аннулирована, пишет RT.

«Прекращение деятельности кредитной организации акционерный коммерческий банк «Национальный банк взаимного кредита» (акционерное общество) осуществлять в соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России», — говорится в документе, подписанном первым заместителем председателя Банка России Дмитрием Тулиным.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Частный расчетно-кассовый центр» за нарушение законодательства, пишет «Газета.ru».

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