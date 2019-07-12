В СНБО Украины сообщили об ужасной ситуации на Житомирском бронетанковом заводе

Киев, 12 июля. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос рассказал о состоянии Житомирского бронетанкового завода. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Кривонос отметил, что работал на Житомирском бронетанковом заводе​​​, предприятие находится в ужасном состоянии.

«Нынешнее руководство предприятия довело производство до упадка. Способности завода позволяют выпускать для вооруженных сил Украины технику в больших объемах, ту, что именно нужна нашим подразделениям, но это не так», — написал он.

По словам Кривоноса, работающие на заводе люди мотивированы и профессионально подготовлены, однако «возмущены пренебрежительным отношением и политикой нынешнего руководства в отношении предприятия». Он подчеркнул, что встреча с руководством госконцерна «Укроборонпром» запланирована на пятницу. На ней обсудят сложившуюся с предприятием ситуацию.

Житомирский бронетанковый завод — это государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины, специализирующееся на капитальном ремонте и модернизации бронетанкового вооружения и техники. Оно входит в состав государственного концерна «Укроборонопром».