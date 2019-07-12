Клинцевич предостерег Украину от новой попытки направить корабли в Керченский пролив

В прошлый раз российские военные пожалели украинцев и не стали действовать максимально жестко в отношении кораблей ВМСУ; в следующий раз никто никого жалеть не будет. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Новая угроза

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак пригрозил вновь провести украинские корабли через Керченский пролив на глазах у Российской Федерации. На вопрос журналистов о том, планируются ли новые проходы кораблей ВМСУ через Керченский пролив, Хомчак ответил утвердительно.

«Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне ни кричали, что он их», — сказал Хомчак.

25 ноября 2018 года три корабля украинских BMC вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования пограничной службы ФСБ остановиться. В результате украинские корабли и их экипаж (24 моряка) были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

Попытка будет пресечена

Как отметил сенатор Франц Клинцевич, Хомчак закончил советское военное училище и две академии, в том числе и Генерального штаба. Он достаточно хорошо осведомлен в советских и российских законах.

«Что касается Керченского пролива с точки зрения действующего российского законодательства и международного права, это территория Российской Федерации, которая охраняется соответствующими пограничными структурами. И любая попытка прорыва в Керченском проливе будет пресечена», — пояснил собеседник ФАН.

По мнению сенатора, в подготовке очередного прорыва в Керченском проливе, так или иначе, замешаны кураторы Украины — Соединенные Штаты. Вероятно, дана команда идти на обострение ситуации в регионе. Проверяют Россию: будет поддаваться на очередную провокацию или нет.

«У Вооруженных сил Украины особо нечем прорывать, но, может быть, приведут еще пару катеров, которые, вероятно, им американцы передали. Возможно, попытаются этими катерами совершить очередную провокацию. Хочу сказать, что в следующий раз все может закончиться иначе. Потому что, по сути, российские пограничники в прошлый раз совершили подвиг, нарушив свои служебные обязанности. По закону они должны были еще более жестко пресечь этот прорыв, так, как это положено по боевому уставу. Но они учли, что там украинцы — братский народ. Не стали осуществлять жесткое задержание, просто путем навала, предупредительных выстрелов остановили катера», — добавил Франц Клинцевич.

Напомним, в Госдуме пообещали оставить НАТО без зубов в случае провокаций в Керченском проливе.