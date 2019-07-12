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Рэпера R. Kelly арестовали в США за детскую порнографию

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Рэпера R. Kelly арестовали в США за детскую порнографию

Вашингтон, 12 июля. Известного американского исполнителя Ар Келли (R. Kelly) арестовали в четверг в Чикаго. Ему предъявили ряд обвинений, в том числе уклонение от правосудия и детская порнография, пишет газета New York Times.

Как сообщает издание со ссылкой на помощника окружного прокурора в штате Иллинойс Джозефа Фитцпатрика, федеральные власти предъявили обвинение против певца из 13 пунктов.

«Обвинительный акт включает в себя обвинения в детской порнографии, соблазнении несовершеннолетних, а также в уклонении от правосудия», — сообщил помощник прокурора.

Ранее в мае окружная прокуратура выдвинула 11 обвинений против рэпера в преступлениях сексуального характера. В суде R. Kelly не признал себя виновным. Всего против исполнителя было выдвинуто 21 обвинение в сексуальном насилии. По версии следствия, все случаи произошли с 1998 по 2010 годы. Кроме того, весной текущего года рэпера арестовали за неуплату алиментов своей бывшей жене. Однако исполнитель вышел из тюрьмы под залог в 100 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».

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