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«Тихий» инфаркт может обернуться смертью от внезапной остановки сердца

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«Тихий» инфаркт может обернуться смертью от внезапной остановки сердца

Москва, 12 июля. «Тихие» сердечные приступы могут предшествовать смерти от внезапной остановки сердца, считают медики. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Специалисты проанализировали данные о почти шести тысячах жителях Северной Финляндии, которые внезапно умерли от сердечного приступа в период между 1998 и 2017 годами. Медики отметили, что при вскрытии у 1322 из почти 6 тысяч человек были обнаружены рубцы на сердце, которые указывают на перенесенный при жизни сердечный приступ, сообщил «Царьград».

«От 40% до 50% пациентов, согласно нашим данным, имели рубцы левого желудочка сердца», — сказал доктор Уильям К. Робертс, отметив, что шрамы говорят о перенесенном при жизни инфаркте.

Медики среди симптомов «тихого» сердечного приступа выделили тошноту, чрезмерное потоотделение, расстройство желудка и мышечную боль, головокружение, внезапную усталость, дискомфорт в области груди и онемение ног и рук, отметил телеканал «360».

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