Глава Республики Тыва раскрыл подробности гибели детей на реке Шуй. ФАН-ТВ

В Республике Тыва произошло смертельное ЧП на реке Шуй. УАЗ, в котором находились десять человек, опрокинулся в воду. Все находившиеся в машине погибли. По сведениям МВД, шестеро жертв аварии — дети. Глава Республики Тыва Шолбан Валерьевич Кара-оол прокомментировал происшествие корреспонденту ФАН-ТВ:

В данное время выясняем обстоятельства, туда вылетел вертолет со спасателями и моими руководителями. В том числе два министра, которые курируют направление здравоохранения, социальной политики, тем более там дети. Сообщили по телефону о том, что на горной реке при броде, при переезде машина перевернулась. Выясняем, вылетаем на место. Пока предварительно известно, что это две семьи, которые продвигались на минеральный источник, дикое природное место. Там нет организованного мостового перехода, и даже в каком месте (произошла трагедия. — Прим. редакции ФАН-ТВ), неизвестно», — сообщил Шолбан Валерьевич Кара-оол.