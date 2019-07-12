В Роскачестве рассказали, как выбрать свежий шашлык

Москва, 12 июня. Специалисты Роскачества дали рекомендации, как не ошибиться в магазине с выбором шашлыка.

Эксперты подчеркнули, что в первую очередь покупатель должен обратить внимание на производителя, срок хранения продукта, а также состав маринада. При приобретении готового мяса следует отдавать предпочтение известным производителям. Желательно, чтобы шашлык был упакован на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате.

«Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, не стоит выбирать шашлык в «белых» соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается, — предупредили в Роскачестве. — Консистенция может скиснуть на жаре».

Также в организации дали советы тем, кто любит мариновать мясо самостоятельно. Эксперты напомнили, что несоленое сырое мясо должно храниться в температуре не выше четырех градусов. Замаринованное соленое мясо может оставаться в температуре до шести градусов тепла. В Роскачестве пояснили, что при температуре выше указанных норм в продукте могут активизироваться микроорганизмы.

Немаловажным фактором являются размер и масса кусочков шашлыка. Эксперты пояснили, что они должны быть максимально однородны, а структура свежего мяса — плотной.

Испорченное мясо можно узнать даже при наличии различных добавок в маринаде. Специалисты убеждены, что гнилостный запах невозможно замаскировать.

Шашлык следует готовить не на открытом огне, а на углях. Самым безопасным способом приготовления мяса эксперты называют запекание в фольге. Они пояснили, что она надежно защищает продукт от канцерогенных веществ, которые образуются при горении.