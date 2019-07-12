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В Госдуме пообещали не отключать в России MasterCard и Visa

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В Госдуме пообещали не отключать в России MasterCard и Visa

Парламент не допустит отключения в России MasterCard и Visa. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Юрий Олейников.

По его словам, ограничения, предусмотренные поправками в закон «О национальной платежной системе», касаются лишь карт, эмитированных без кобейджинга, то есть взаимодействия с российскими банками.

«Сейчас, как вы знаете, в основном банковские карты MasterCard и Visa выпускаются во взаимодействии с российскими банками. Эти карточки будут работать нормально. Они будут выпускаться в России», — пообещал депутат.

Ограничения, предусмотренные поправками в закон, не коснутся и иностранцев, приезжающих в Россию с банковскими карточками Visa и MasterCard.

«Это вопросы, связанные с определенным контролем расходов и перечислений средств. В наших банках эти средства будут нам понятны», — пояснил Олейников.

В Госдуме пообещали не отключать в России MasterCard и Visa

Кроме того, предложенные поправки еще только обсуждаются. В частности, депутаты рассмотрят их и на предстоящем заседании комитета Государственной думы по финансовому рынку.

«Парламент не предполагает ограничений работы платежных систем MasterCard и Visa в России», — заключил собеседник ФАН.

Ранее СМИ сообщили, что такие международные платежные системы, как Visa и MasterCard, могут уйти из России в результате действий парламента и Центрального банка РФ. 23 июля Государственная дума планирует рассмотреть поправки к законопроекту «О национальной платежной системе» во втором чтении. Они уже были поддержаны ЦБ РФ.

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