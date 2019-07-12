Вице-премьер РФ предложил отказаться от уничтожения «санкционки»

Москва, 12 июля. Вице-премьер России Алексей Гордеев выразил мнение, что уничтожать санкционную продукцию неправильно. Гордеев предложил использовать изъятые продукты по назначению, а не уничтожать их.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», — заявил Гордеев, комментируя предложение Роспотребнадзора ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

Как сообщает ТАСС, ранее инициативу Роспотребнадзора поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Совет рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов, а продукты с истекающим сроком годности передать на благотворительность, сообщает «Царьград».

Запрет на ввоз некоторых продовольственных товаров из США, Австралии, Канады, Норвегии и ряда стран Евросоюза был введен в 2014 году в ответ на антироссийские санкции, пишет НСН. Поводом ограничений против России стала ситуация на Украине. С 2015 году ввезенная незаконным путем «санкционка» уничтожалась.