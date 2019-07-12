Киев выразил протест Москве из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Киев, 12 июля. Украинский МИД прокомментировал признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» в России нежелательной.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны, говорится, что «МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании «нежелательной» деятельность Всемирного конгресса украинцев. В МИД страны также призвали усилить дипломатическое давление на РФ.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев». Сотрудники ведомства приняли соответствующее решение после того, как изучили поступившие материалы.

В Генпрокуратуре России объяснили, что деятельность НПО несет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Решение ведомства направлено в министерство юстиции РФ для внесения «Всемирного конгресса украинцев» в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.

Напомним, «Всемирный конгресс украинцев» был создан в 1967 году в Нью-Йорке. В 2015 году НПО вошла в стоп-лист, который был разработан в Совете Федерации РФ.