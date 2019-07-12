СК РФ возбудил дело против иркутского чиновника из-за использования техники в личных целях

Иркутск, 12 июля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова из-за использования коммунальной техники для расчистки его участка после паводка. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями из личной заинтересованности. Действия Худоногова повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, сообщили в СК РФ.

Следователи установили, что Худоногов, используя свое служебное положение, организовал работы по ликвидации паводка на участке своего дома. К ликвидации последствий наводнения были привлечены специалисты и техника муниципального казенного учреждения. В СК РФ подчеркнули, что расчистка участка осуществлялась вопреки служебной необходимости и противоречила общим задачам по ликвидации последствий паводка.

В Следственном комитете отметили, что в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия в доме главы района. На ролике показали коттедж Худоногова в Нижнеудинске. Вице-премьер России Виталий Мутко потребовал отстранить от должности Худоногова.

В Иркутской области сложная паводковая ситуация установилась в конце июня, введен режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек оказались подтоплены более 110 населенных пунктов. По последним данным, жертвами наводнения стали 24 человека, пострадали 10 тысяч жилых домов, в которых проживали около 34 тысячи человек. В больницах находятся более 400 человек. Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по погибшим при паводках.