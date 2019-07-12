В офис президента Украины Владимира Зеленского пришли сотрудники государственного бюро расследований (ГБР). Сотрудники интересовались планированием военных операций в период правления Петра Порошенко.

Правоохранители изучали протоколы заседаний, опрашивали сотрудников СБУ, которые обеспечивали деятельность так называемой ситуативной комнаты. Кроме того, они снимали показания с людей, которые отвечали за обеспечение уровня секретности в помещениях.

Политолог Богдан Безпалько, комментируя данную ситуацию, считает, что это «имитация» команды главы Украины Владимира Зеленского по призванию к ответственности Порошенко.

«Президент Зеленский не может остановить войну. Сейчас, если посчитать боеприпасы, в день расходуется по двести снарядов на обстрелы Донбасса — это уже во время президентства Зеленского. Войну остановить Зеленский не может, наладить отношения с Россией не может, экономику восстановить не может. Единственное, что он может — это показать своим избирателям, что он преследует того политика, который вполне справедливо во всем этом обвиняется», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Богдан Безпалько полагает, что экс-президент Украины Петр Порошенко ждет парламентских выборов с целью получения депутатского мандата.

«Если его партии «Европейская солидарность» удастся пройти в парламент, то он сразу же приобретет неприкосновенность, а любые действия ГБР и любых правоохранительных органов будет трактовать как давление на независимого политика и депутата. Несмотря на то, что Порошенко совершил массу преступлений как коррупционных, так и военных, ему были даны определенные гарантии личной безопасности. В данной ситуации он может начать в них сомневаться, свидетельством чего служит то, что он в свое время снял наличность в банке. Пока что ни обыски, ни уголовные дела ни к чему не приводят», — сообщил политолог.

Эксперт говорит, что дело Порошенко вряд ли дойдет до суда.

«Для президента Зеленского это пиар-кампания преследования Порошенко. Она необязательно окончится тюремным сроком или приговором суда для Порошенко. Тем более, что выборов в парламент осталось совсем немного, и партия Порошенко пятипроцентный барьер преодолеет и попадет в парламент. Это даст ему статус неприкосновенности», — резюмировал Богдан Безпалько.

ГБР не комментирует данную ситуацию. Тем не менее журналисты пишут, что следователи анализируют информацию, «кто и что говорил во время совещаний, какие приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под грифом «совершенно секретно».