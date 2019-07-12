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Мадуро рассказал о договоренностях с оппозицией после трех дней напряженных переговоров

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Мадуро рассказал о договоренностях с оппозицией после трех дней напряженных переговоров

Бриджтаун, 12 июля. Результатом переговоров между венесуэльским правительством и оппозицией на Барбадосе стало достижение договоренности о постоянном диалоге, написал президент республики Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

«После трех дней напряженного диалога с венесуэльскими оппозиционерами мы договорились о создании постоянного бюро диалога», — сообщил глава Венесуэлы.

Мадуро также высоко оценил поддержку норвежского правительства в проведении переговоров, а также выразил «абсолютную веру в то, что в скором времени мы достигнем великого соглашения о мире и сосуществовании».

Переговоры между представителями правительства и оппозиции стартовали на Барбадосе 8 июля, напомнила «Газета.ру».

В конце января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Его поддержал ряд западных стран, в том числе США, отметил «Взгляд.ру».

Конституционный президент Николас Мадуро, которого поддерживают Россия, Китай и другие государства, назвал Гуайдо «марионеткой США». Председатель Сената Гренады, наблюдатель Честер Хамфри подчеркнул, что нарушений на президентских выборах в Венесуэле не было и Мадуро был избран в результате свободных и честных выборов.

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