Москва, 12 июля. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев проведет встречу с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» 15 июля‬.

Стороны в стенах Совета Федерации обсудят состояние отношений и перспективы преодоления кризиса. Об этом пишет ТАСС.

«С грузинами встречаемся в понедельник. Речь пойдет на встрече о текущем состоянии отношений и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога», — сказал Косачев.

По его словам, на встрече также будет присутствовать первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» отправятся в Москву, чтобы «принести добро» Грузии. Об этом рассказала лидер альянса Ирма Инашвили. По ее словам, ранее члены альянса отказались ехать в Москву на форум «Развитие парламентаризма», но спустя некоторое время изменили свое решение.

В Грузии 20 июня начались массовые беспорядки, после чего президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать на территорию страны с 8 июля. Многие эксперты считают, что за протестами в Тбилиси стоит Вашингтон. Так, ранее старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер заявил, что республика «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Также в Грузии работает фонд «Свободная Россия», который получает финансирование от Вашингтона и ведет антироссийскую деятельность, и Агентство США по международному развитию.