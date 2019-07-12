Москва, 12 июля. В «Роскосмосе» перенесли на один день старт ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ». Об этом сообщила пресс-служба компании. Пуск ракеты «Протон-М» перенесли на 13 июля.

Отмечается, что решение о переходе на резервную дату было принято государственной комиссией. Пуск состоится 13 июля. Ранее в ракете «выявили замечания», на данный момент специалисты ждут от изготовителя технического решения по их устранению. В субботу утром члены государственной комиссии должны будут окончательно определиться, возможен пуск или нет.

Изначально старт «Протона-М» с телескопом «Спектр-РГ» должен был состояться 21 июня, однако его перенесли на 12 июля. Причиной такого решения стало отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока, которое было выявлено на завершающем этапе подготовки. 2 июля сообщалось, что неполадка была устранена. Эксперты заменили химический источник тока.

Напомним, «Протон» — это ракеты тяжелого класса, которые предназначены для выведения космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. «Протон-М» стала основной модификацией данного типа ракет с середины 2000-х годов. Ракета-носитель применялась для запуска как российских, так и коммерческих иностранных космических аппаратов.

Первый старт «Протон-М» в этом году состоялся 30 мая на космодроме «Байконур». Ракета-носитель запустила самый мощный российский спутник связи «Ямал-601». Он должен обеспечить связью Россию, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Напомним, Роскосмос принял решение завершить эксплуатацию еще одной российской космической астрофизической обсерватории «Спектр-Р». В Роскосмосе уточнили, что в начале года «Спектр-Р» перестал выходить на связь. Попытки специалистов наладить связь успехом не увенчались.

Космический аппарат был запущен в космос в 2011 году и переработал гарантийный срок в три года и первоначальную научную программу в пять лет, продолжая трудиться до последнего момента. Обработка данных, предоставленных космическим аппаратом, все еще не закончена.

«Спектр-Р» — единственный в настоящее время российский космический телескоп. Самая удаленная часть его орбиты находится в 350 тысячах километрах от Земли. Аппарат «Спектр-РГ», который должен отправиться в космос в субботу, «создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик». Его главная цель — дать ученым ответ на вопрос: как происходила эволюция галактик.

Также в Роскосмосе подсчитали, что ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей. Всего за этот промежуток времени в России было произведено 11 аварийных пусков ракетной техники. Как сообщает «Газета.ру», 20 миллиардов из 35 миллиардов ущерба были возмещены за счет инструментов страхования.

Всего за это время было запущено более 80 космических аппаратов, которые были застрахованы на общую сумму 187,5 миллиарда рублей.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в 2019 году с космодрома «Байконур» планируется осуществить шесть пусков ракет «Протон», два из которых будут коммерческими. Глава Роскосмоса отметил, что Россия восстанавливает свои позиции на рынке пусковых услуг.