Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Десять человек погибли в Туве при попытке пересечь вброд реку Шуй

422
0 Оставить комментарий

Десять человек погибли в Туве при попытке пересечь вброд реку Шуй

Кызыл, 12 июля. Десять человек погибли при опрокидывании машины марки «УАЗ» в реку в Туве, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике. Среди жертв — шестеро детей.

По информации МВД, инцидент произошел в Бай-Тайгинском районе в пятницу утром. О случившемся полиции рассказал местный житель.

По словам местного жителя, автомобиль пытался «пересечь вброд» реку Шуй, но опрокинулся и затонул.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и точное количество находившихся в машине людей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров