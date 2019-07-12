Десять человек погибли в Туве при попытке пересечь вброд реку Шуй

Кызыл, 12 июля. Десять человек погибли при опрокидывании машины марки «УАЗ» в реку в Туве, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике. Среди жертв — шестеро детей.

По информации МВД, инцидент произошел в Бай-Тайгинском районе в пятницу утром. О случившемся полиции рассказал местный житель.

По словам местного жителя, автомобиль пытался «пересечь вброд» реку Шуй, но опрокинулся и затонул.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и точное количество находившихся в машине людей.