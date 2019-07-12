Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России в 2018 году

Москва, 12 июля. Рак кожи является самым распространенным видом онкологических заболеваний в России в 2018 году. Об этом свидетельствует статистика министерства здравоохранения РФ.

Среди всех зарегистрированных случаев онкологических заболеваний чаще всего у пациентов диагностировали рак кожи 78,5 тысяч случаев. Об этом пишет RT.

Далее следует рак молочной железы (70,3 тыс.). На третьей строчке, согласно статистике, рак трахеи, бронхов и легких. В минувшем году было зафиксировано 55,7 тысяч случаев. Следом идут рак предстательной железы (41,5 тыс.) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1 тыс.).

Реже встречались у пациентов рак кости и суставных хрящей (1,3 тыс.), рак губы (2,2 тыс.), рак соединительной и других мягких тканей (3,5 тыс.), рак глотки (5,6 тыс.) и рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3 тыс.).

В общей сложности, в минувшем году было зарегистрировано 593,3 новых случаев злокачественных новообразований. В Минздраве отмечают, что в данной статистике не была учтена посмертная постановка диагноза.

Ранее ученые из Оксфордского университета сообщили, что даже умеренное потребление красного мяса значительно увеличивает вероятность развития рака кишечника.

Напомним, иранские онкологи предупредили о повышении риска развития рака пищевода на 90% у людей, которые каждый день выпивают не менее 700 мл чая горячее 60 градусов. Об этом пишет «Газета.ru».