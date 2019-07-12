В Госдуме назвали шантажом и давлением поправку о санкциях США против госдолга России

Соединенные Штаты, вводя санкции против российского государственного долга, добьются лишь еще большего ослабления роли американского доллара в мировой экономике. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

Санкции против госдолга

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Она предусматривает введение ограничительных мер в отношении суверенного долга РФ. Авторами инициативы являются представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», — заявил Шерман.

Он заметил: документ предусматривает также и механизм для снятия санкций. Это будет в том случае, если в Вашингтоне придут к выводу, что Российская Федерация не вмешивалась в американские выборы, по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс придет к согласию с этим вопросом.

Давление и шантаж

Валерий Гартунг согласился с тем, что действия США — это откровенный беспредел. Это неприкрытый шантаж и давление, использование своих финансовых возможностей в отношении торговых конкурентов.

«Они не скрывают, что пытаются получить односторонние преимущества. Например, в области энергоносителей, вооружения. Там, где Россия составляет серьезную конкуренцию Соединенным Штатам, они оказывают серьезное давление. И, видимо, теперь они еще решили воспользоваться давлением на всю финансовую систему РФ», — пояснил собеседник ФАН.

Как отметил депутат, для России действия США не являются неожиданностью. План Б по этому поводу у РФ есть, подчеркнул Гартунг.

«В конечном итоге это приведет к снижению роли доллара в международной экономике. Собственно, это уже и сейчас происходит. И обернется против тех, кто вводит санкции. Это тупиковый путь. Не знаю, почему до них это не доходит. В краткосрочной перспективе это создаст определенные условия для России, но в долгосрочной будет только в плюс. Тогда наши резервы будут размещены в других валютах», — заключил Валерий Гартунг.

Ранее в Госдуме отреагировали на планы США ввести санкции против «Северного потока — 2».