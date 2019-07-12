Санкт-Петербург, 12 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что город сделал все, чтобы создать комфортные условия для строительства новых станций «Фрунзенского радиуса». Перед рабочими поставлена цель сдать в эксплуатацию «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» уже 1 сентября.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на «78 канале» рассказал, что на недавнем заседании в Смольном руководство «Метростроя» под взорами камер подтвердило, что станции откроют двери пассажирам вовремя.

Беглов рассказал о строительстве новых станций Фрунзенского радиуса в Петербурге. Как пишет издание «Невские новости», губернатор напомнил, что надо решить еще немало вопросов. При этом он подчеркнул, что руководство города сделало все, чтобы создать для строителей комфортные условия.

«Мы не будем нарушать ни каких-то технологических процессов, ни регламентов для того, чтобы именно к 1 сентября запустить. Станции будут запущенны, безусловно, именно в том случае, если они будут безопасны для горожан», — резюмировал он.

Ранее Беглов рассказал о строительстве новых станций метро в Петербурге. Все планы по строительству 29 станций метро в Петербурге обязательно будут выполнены, заявил врио губернатора города. Он напомнил, что строительство трех станций Фрунзенского радиуса «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы» уже идет с задержкой.

По словам Беглова, на это есть объективная причина — задержка с поставкой оборудования. Чтобы решить данную проблему, специалисты отправились в те города, где производится данное оборудование, чтобы подписать договоры на месте.

При этом градоначальник добавил, что остается еще много вопросов к «Метрострою». В частности, по наружному благоустройству. Было предложение заняться этим вопросом силами города.

Говоря об озвученных ранее планах на строительство 29 станций метро, Беглов подчеркнул, что они обязательно будут выполнены.

«Все планы обязательно будут выполнены… Будем и дальше развивать метро. Это наш основной транспорт», — заявил градоначальник.

Кроме того, Беглов рассказал, сколько дорог отремонтируют в Петербурге в 2019 году. Градоначальник подчеркнул, что в Петербурге необходимо улучшить состояние улично-дорожной сети. Дороги должны быть безопасными для всех участников движения.

Беглов пояснил, что нормативным требованиям не соответствуют более трети городских дорог. Это связано с недостаточным финансированием или некачественным ремонтом. Глава Петербурга добавил, что финансирование на реконструкцию дорог увеличили до 13 млрд рублей. Власти организовали мобильную группу, которая ежедневно проверяет капитальный ремонт дорог.

Ранее Беглов встретился с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. На встрече обсуждались вопросы развития сферы здравоохранения в Петербурге. Беглов рассказал Голиковой о создании офисов врачей общей практики на выделенные правительством 1,5 миллиарда рублей. Деньги направят на организацию офисов врачей в новых микрорайонах. Это необходимо, поскольку строительство полноценных поликлиник занимает 3-4 года.