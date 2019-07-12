Google призналась в прослушке голосовых команд пользователей

Вашингтон, 12 июля. Корпорация Google призналась, что ее сотрудники регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании.

Менеджер по продукции компании Дэвид Монсис в официальном блоге Google заявил, что корпорация сотрудничает с большим количеством экспертов-лингвистов, которые помогают им усовершенствовать систему распознавания речи и добавлять поддержку разных языков. Он добавил, что эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая Google лучше понимать эти языки. По его словам, это главный элемент создания системы распознавания человеческой речи искусственным интеллектом.

Он подчеркнул, что сотрудники Google не знают, чьи именно аудиосообщения они прослушивают и не имеют доступа к какой-либо информации, сообщила «Газета.ру».

Напомним, Google выступил со специальным заявлением после утечки конфиденциальных звуковых данных. Корпорация пообещала провести расследование и принять необходимые меры, отметил телеканал «360».