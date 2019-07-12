ЦБ РФ лишил лицензий две небанковские кредитные организации

Москва, 12 июля. Центральный банк России отозвал лицензию у московской некоммерческой организации «Частный расчетно-кассовый центр» и петербургской НКО «21 Век». Об этом сообщает сам регулятор.

Приказом от 12 июля 2019 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Частный расчетно-кассовый центр» в связи с тем, что у нее не получилось нарастить капитал до минимальной величины. Этого требует федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Кроме того, имеется факт нарушения российского законодательства, регулирующего банковскую деятельность.

Также Банк РФ отозвал лицензию у петербургской некоммерческой организации «21 Век». Соответствующий приказ был подписан 12 июля 2019 года.

«Банк России принял такое решение <…>, руководствуясь тем, что НКО «21 Век» не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной федеральным законом «О банках и банковской деятельности», — проинформировали в регуляторе.

Отметим, некоммерческая организация не является участником системы страхования вкладов. Об этом напоминает «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ намерен ввести верификацию электронной почты физических лиц. Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка РФ Артем Сычев отметил, что доступ к банковской тайне могут получить злоумышленники, так как банки часто отправляют клиенту SMS-сообщения или письма на электронную почту.