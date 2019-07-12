Москва, 12 июля. В Государственной думе России предложили перераспределять средства, выделенные на предоставление жилищных субсидий, от которых отказались северяне по итогам года, между регионами Крайнего Севера.

В Госдуме предложили перераспределять средства на жилье между регионами Крайнего Севера. По мнению экспертов, экономия должна составить миллионы рублей. Ранее был принят законопроект, уточняющий условия предоставления жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов крайнего Севера. Документ определяет условия, при которых граждане могут получить сертификат на жилье.

Как пишет «Парламентская газета», было предложено исключить из очереди россиян, которые отказались от получения жилищной субсидии, поскольку не хотят уезжать из районов Крайнего Севера. Магаданская областная дума и правительство Магаданской области предложили внести ряд поправок. Их подготовила член Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

Изменения касаются списка уважительных случаев, при которых граждане могут отказываться от получения государственного жилищного сертификата без потери в дальнейшем права на жилищную субсидию.

Ранее сообщалось, что ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна уже в этом году.

Минвостокразвития России выделил 15 миллиардов рублей на льготную ипотеку для дальневосточников. Первые ипотечные договоры жители Дальнего Востока смогут оформить уже к концу 2019 года, об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития России, льготный ипотечный договор будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Максимальная возможная сумма кредита составляет четыре миллиона рублей.

Данная система будет актуальна для участников программы «Дальневосточный гектар», а также для молодых семей, в которых возраст супругов составляет менее 35 лет.

Глава ведомства, отметив данные статистики по регионам Дальнего Востока, заявил, что министерство таким образом хочет помочь молодым семьям решить вопрос с жильем.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна стать примером успешного социального развития. Россия может и должна стать примером успешного социального развития. Об этом говорилось в телеграмме президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям III Форума социальных инноваций регионов, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что мероприятие собрало в столице большую и сплоченную команду из разных регионов России, в которую вошли представители органов власти, бизнесмены, эксперты, представители социально ориентированных НКО и волонтеры. По словам Владимира Путина, этих людей объединяет серьезная задача, которая заключается в повышении качества жизни людей.

«Убежден, Россия может и должна стать примером успешного социального развития, потому что смыслом, сутью нашей политики является человек, создание лучших возможностей для семьи, роста её благополучия и воспитания детей», — сказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что развитие здравоохранения и образования, а также поддержка семьи и улучшение демографической ситуации являются национальным приоритетом.