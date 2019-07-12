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В Лондоне найдена мертвой 17-летняя скрипачка из России

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В Лондоне найдена мертвой 17-летняя скрипачка из России

Лондон, 12 июля. Имеющая российские корни 17-летняя британская скрипачка Катя Цуканова была найдена мертвой в районе Кенсингтона в Лондоне.

Информацию об этом накануне распространила газета The Daily Telegraph, уточнив, что девушка умерла еще 18 июня, однако о случившемся широкой общественности стало известно только сейчас.

О смерти девушки представителям СМИ сообщил ее отец — 57-летний Игорь Цуканов. Мужчина рассказал, что Катя незадолго перед смертью выступала в Королевском оперном театре, а также строила огромные планы на будущее.

«Однажды утром я зашел, а она мертвая лежала на полу», — резюмировал отец скрипачки.

В причинах смерти девушки разбираются специалисты, по одной из версий, сообщает РИА Новости, Катя Цуканова могла скончаться от передозировки наркотическим веществом.

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