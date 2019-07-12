Москва, 12 июля. Ведущий и «народный врач» Геннадий Малахов затаил обиду на свою коллегу телеведущую Елену Малышеву. Малахов в интервью рассказал, что не планирует возвращаться в эфир, с которого пропал несколько лет тому назад. Сейчас он занимается своей дачей в Ростовской области.

Геннадий Малахов рассказал о давней обиде на Малышеву. Как пишет издание «Собеседник», Малахов вспомнил ситуацию, когда Елена Малышева, ведущая одной из самых рейтинговых передач о здоровье на Первом канале «Жить здорово!» его обидела. В беседе с журналистом телеведущая, отвечая на вопрос об отношении к Геннадию Малахову, ответила, что такие как он должны «сидеть». Малахов уточнил, что до сих пор помнит эти слова, и не понимает, как Малышева могла так сказать, если она его почти не знает.

Как пишет «Царьград», сейчас он ведет канал на YouTube.

Напомним, телеведущий и писатель Геннадий Малахов прокомментировал заявление депутата Госдумы Геннадия Онищенко о необходимости жить «впроголодь».

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что для избавления от лишнего веса пожилым людям необходимо жить «чуть-чуть впроголодь», а также заниматься спортом. Рекомендации Онищенко вызвали неоднозначную реакцию, после чего депутат заявил, что его высказывания «опять передернули». По словам Онищенко, он не призывает пожилых людей жить впроголодь, а выступает против того, чтобы у них росли животы.

Российский писатель, создатель и популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни Геннадий Малахов согласился с высказываниями Онищенко, отметив, что в слове «впроголодь» нет ничего страшного.

«Вообще-то впроголодь хорошо всем жить. Это звучит немного издевательски, поэтому здесь нужно пояснение. «Впроголодь» нужно жить на хороших продуктах, а не на макаронах или чем-то подобном. Если это будут овощи, фрукты, хорошее свежее мясо, то можно и не переедать», — пояснил Малахов.

Он также добавил, что употребление в пищу большого количества мучных и сладких изделий может привести к возникновению заболеваний.

Ранее Геннадий Малахов заявил, что употребление фастфуда не наносит вред человеческому организму. Кроме того, Малахов уверен, что употребление фастфуда не способствует развитию раковых заболеваний, однако может привести к ожирению и возникновению сахарного диабета.