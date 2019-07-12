В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

Москва, 12 июля. Поправку, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрила нижняя палата американского парламента.

Документ, авторами которого выступили представители Демократической партии Брэд Шерман и Максин Уотерс, был одобрен накануне на заседании Палаты представителей Конгресса США.

Парламентарии рассматривали проект американского военного бюджета на 2020-й финансовый год. Сам финансовый документ в целом пока еще находится на стадии рассмотрения, сообщает РИА Новости.

«Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», — заявил во время слушаний Шерман.

При этом американский парламентарий вновь заговорил о мифическом вмешательстве России в выборы в США, отметив, что Вашингтон может снять санкции, если не обнаружит «вмешательства» Москвы.

Как напоминает RT, двухгодичное расследование американского специального прокурора Роберта Мюллера о так называемом «российском вмешательстве» завершилось весной ничем.

В итоге Мюллер был вынужден признать, что доказательств «вмешательства» не существует. В Москве после этого напомнили, что с самого начала предупреждали США о бессмысленности проведения этого расследования.

Специалисты все это время отмечали, что заявления со стороны США являются всего лишь частью внутриполитической борьбы между Демократической и Республиканской партиями, которая не имеет никакого отношения к России.

