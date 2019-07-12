Стало известно, когда в России исчезнут самые массовые профессии

Москва, 12 июля. Стало известно, когда в России исчезнут самые массовые в настоящее время профессии водителя автомобиля и продавца. Об этом на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.

По словам эксперта, трансформация рынка труда сегодня выражается в замещении алгоритмами монотонного умственного труда. К примеру, большинство фирм больше не прибегают к услугам бухгалтера, заменяя их цифровыми сервисами. Кузьминов также упомянул профессию почтальона, которая существует «формально». Но, по мнению специалиста, 95% корреспонденции доходит до адресатов без их участия.

«А через 10 лет с очень большой вероятностью - почти 90% по консенсус-прогнозу - к ним прибавится водитель, охранник, и, в общем, к ним прибавится технический переводчик, к ним прибавится три четверти продавцов», — цитирует Кузьминова портал «Федерал пресс».

Эксперт отметил, что трансформация рынка труда станет серьезным вызовом, так как продавец и водитель персонального автомобиля остаются самыми массовыми профессиями в России. По его данным, в этих сферах заняты по семь миллионов человек, что составляет 10% всего рынка труда России, сообщил информационно-аналитический интернет-портал «Мир 24».

В мае Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда опросил российских работодателей и составил список наиболее востребованных профессий специалистов среднего звена и рабочих, сообщает газета «Известия». Опрос проводился среди 26,9 тыс. организаций. Самой востребованной профессией специалистов среднего звена оказался продавец-кассир. Второе и третье места заняли повар и педагог профессионального и дополнительного образования.