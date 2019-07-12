Путин и Зеленский впервые поговорили. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Зеленский поговорили Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые поговорили. Но пока лишь по телефону. На повестке беседы оказались Донбасс и ситуация с украинскими моряками, задержанными за провокацию в Керченском проливе. Разговор лидеров стал особенно актуаль на фоне скандала — отмены телемоста между странами. Его предложили каналы «Россия-1» и NewsOne, но были раскритикованы киевскими властями, а последний и вовсе подвергся не только угрозам, но даже уголовному преследованию. Тем не менее лозунг «надо поговорить» в СМИ распространился и Зеленский его поддержал, пригласив Владимира Путина на встречу в Минск. Правда, вдобавок к этому позвал лидеров США, Британии, Германии и Франции. К конкретике по этому вопросу стороны пока не пришли.

Глава Севастополя покинул пост Волна кадровых перестановок в России теперь захлестнула и Севастополь. Глава города Дмитрий Овсянников подал в отставку — ее уже подписал президент России. О причинах своего решения экс-градоначальник не сообщил и ограничился формулировкой «по собственному желанию». Сейчас временным главой назначен Михаил Развожаев — он уже встретился с Владимиром Путиным и обсудил ситуацию в регионе. Отметим, что массовые отставки начались весной — свой пост уже покинули губернаторы Алтая, Калмыкии, Челябинской, Мурманской и других областей. Следующие выборы состоятся в единый день голосования — 8 сентября.

Траур в Иркутской области А Иркутская область скорбит о страшной трагедии. 12 июля — день траура по жертвам наводнений в регионе. По последним данным, стихия унесла жизни 25 человек, судьба еще девяти по-прежнему неизвестна. Сегодня власти просят телеканалы и учреждения культуры воздержаться от всех развлекательных мероприятий. Напомним, что бедствие настигло местных жителей в конце июня: из-за обильных осадков начались паводки, которые затопили более 100 населенных пунктов и 10 тыс. жилых домов. На данный момент подтоплен лишь один город — Тулун, где сложились наиболее тяжелые условия. Режим ЧС в регионе до сих пор не отменен.