Лоукостер «Победа» отменил сбор за оплату картой на сайте

Москва, 12 июля. Сбор в размере 2% за оплату авиационных билетов банковской картой на официальном сайте отменил со вчерашнего дня лоукостер «Победа».

С заявлением на тему выступил генеральный директор компании Андрей Калмыков, уточнив, что новшество введено с целью увеличения доли граждан, которые покупают билеты напрямую у перевозчика.

«72% наших клиентов покупают билеты только на официальном сайте и через мобильное приложение. Сейчас наша цель — увеличить долю таких клиентов минимум на 10%», — пояснил Калмыков.

Как напоминает RT, парк входящего в группу «Аэрофлот» лоукостера «Победа» состоит из 30 Boeing 737 NG. В прошлом году компания перевезла более семи миллионов пассажиров, планы на 2019 год — перевезти не менее 10 млн человек.